Linda Olava kom i mål!

Tråkketriumf: Eiffeltårnet kunne hun nok se lenger unna, men Triumfbuen i Paris var også et håndfast bevis på at Linda Olava Edland var i mål etter 130 mil på sykkelsetet. FOTO: Privat

Det er et par uker siden hun kom i mål, men hun brukte mange måneder på å gjøre seg klar til start. Linda Olava Edland fra Kvitsøy syklet fra Oslo til Paris som et medlem av Team Rynkeby, til inntekt for Barnekreftforeningen. Vel overstått, frister det til gjentakelse.